Кулач про Кадара: Видно, що він плював не в суддю

Нападник Ворскли Владислав Кулач оцінив дискваліфікацію Тамаша Кадара за підсумками матчу полтавців проти київського Динамо в 12-му турі чемпіонату України.

Його слова наводить dynamo.kiev.ua

"Під час гри цього епізоду не помітив. Побачив лише в повторі. Але видно, що він плював не в суддю. Відстань до арбітра була пристойною. Мені здається, триматчева дискваліфікація — занадто суворе покарання", — сказав Кулач.