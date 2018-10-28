Кадар прокоментував свій "плювок в арбітра"

Захисник Динамо Тамаш Кадар просить КДК змінити своє рішення і не дискваліфіковувати його.

Гравець у своєму Instagram опублікував лист-звернення до організації.

"У четвер, 23 жовтня, КДК виніс на мою адресу вердикт про триматчеву дискваліфікацію за "плювок в бік офіційної особи/представника". Мені було дуже прикро і дивно, що ніхто не вважав за потрібне заслухати мою точку зору з приводу того, що сталося.

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На мій погляд, слід розрізняти ситуації "плювок в бік арбітра" і "плювок в арбітра". В даному випадку між мною і арбітром була відстань в кілька метрів, до того ж суддя віддалявся. Вважаю, що говорити про навмисний і тим більше прицільний плювок в даному випадку недоречно.

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Звертаюся до шановних членів КДК з проханням розглянути можливість все-таки запросити мене до себе на засідання, заслухати мою точку зору про дану ситуацію і, при наявності доброї на те волі, переглянути своє рішення про дискваліфікацію і її тривалості.

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Користуючись нагодою, хочу принести вибачення одному з найдосвідченіших арбітрів України Анатолію Абдулі і запевнити його, що не мав ні найменшого наміру образити або якимось чином зачепити його",- написав Кадар.