Мій профіль

Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Сьогодні 16:08 4420
Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал
Сьогодні 19:25 533
Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Сьогодні 19:05 7881 1
Динамо вдома сенсаційно програло Львову
Сьогодні 19:00 1111 2
Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО
Сьогодні 18:25 907
Світоліна - Стівенс: дивитися онлайн. Пряма трансляція
Сьогодні 13:11 5063
Барселона - Реал: дивитися онлайн. Пряма трансляція 28.10.2018
Сьогодні 10:50 3950
Дерев’янченко поступився Джейкобсу. ВІДЕО
Сьогодні 09:31 1015
Дерев’янченко програв у чемпіонському бою Джейкобсу
Сьогодні 09:16 811
Чемпіонський бій Дерев'янченко - Джейкобс: дивитися онлайн
Сьогодні 00:56 2606
Навколо спорту
Блоги
Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО
Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО Phillip Hess
Вчора 11:30 1086
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA Андрій Твердохліб
26.10.2018 22:58 1655
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
26.10.2018 07:00 1020
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО
Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 18:31 2890
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО
Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО Максим Буйдин
25.10.2018 11:29 2005
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:08 Футбол Посередній Львів переграв гранда українського футболу. ВІДЕО 164
19:44 Футбол Кадар прокоментував свій "плювок в арбітра" 298
19:25 Футбол Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал 533
19:05 Футбол Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 7881 1
19:00 Футбол Динамо вдома сенсаційно програло Львову 1111 2
18:50 Теніс Порошенко привітав Світоліну з історичною перемогою в Підсумковому турнірі 357
18:32 Футбол Барселона зробила 30 передач перед голом у ворота Реала. ВІДЕО 676
18:25 Теніс Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО 907
18:05 Футбол Челсі розгромив Бернлі, Арсенал не зміг перемогти Крістал Пелес, резултати 10- го туру АПЛ 277
17:43 Теніс Стівенс: Світоліна заслужила цю перемогу 1117
17:21 Футбол Карпати познущалися над Чорноморцем в УПЛ. ВІДЕО 455
17:00 Баскетбол Команди Леня І Михайлюка пограли свої поєдинки. Найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО 232
16:57 Блог Легенди Ель Класіко: Йохан Кройф. ВІДЕО 274
16:37 Футбол Барселона - Реал: стартові склади команд на Ель Класіко 672
16:30 Блог Легенди Ель Класіко: Ікер Касільяс. ВІДЕО 259
16:21 Футбол Динамо - Львів: стартові склади команд 454
16:08 Теніс Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA 4420
15:56 Футбол Карпати у гостях розтрощили Чорноморець в УПЛ 1030
15:26 Футбол Маліновський розповів, скільки заробляє у Генку 1634
15:08 Футбол Роналду побажав Реалу успіху в Ель Класіко 244
14:56 Блог Легенди Ель Класіко: Останнє Класіко Марадони. ВІДЕО 412
14:55 Футбол Визначився найпопулярніший клуб світу в twitter. ФОТО 403
14:37 Бокс Відомий тренер назвав Ломаченка найкращим боксером світу. ВІДЕО 460
14:17 Футбол Лестер скасував тренування через катастрофу гвинтокрила президента клубу 613
13:52 Футбол Суперник Шахтаря у ЛЧ полює на 17-річного українця. ФОТО 1172

Кадар прокоментував свій "плювок в арбітра"

Сьогодні 19:44 298 0
Кадар прокоментував свій "плювок в арбітра"

Захисник Динамо Тамаш Кадар просить КДК змінити своє рішення і не дискваліфіковувати його.

Гравець у своєму Instagram опублікував лист-звернення до організації.

"У четвер, 23 жовтня, КДК виніс на мою адресу вердикт про триматчеву дискваліфікацію за "плювок в бік офіційної особи/представника". Мені було дуже прикро і дивно, що ніхто не вважав за потрібне заслухати мою точку зору з приводу того, що сталося.

Актуально: Динамо сенсаційно програло Львову.

На мій погляд, слід розрізняти ситуації "плювок в бік арбітра" і "плювок в арбітра". В даному випадку між мною і арбітром була відстань в кілька метрів, до того ж суддя віддалявся. Вважаю, що говорити про навмисний і тим більше прицільний плювок в даному випадку недоречно.

  Барселона зганьбила Реал в Ель Класіко.

Звертаюся до шановних членів КДК з проханням розглянути можливість все-таки запросити мене до себе на засідання, заслухати мою точку зору про дану ситуацію і, при наявності доброї на те волі, переглянути своє рішення про дискваліфікацію і її тривалості.

Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA.

Користуючись нагодою, хочу принести вибачення одному з найдосвідченіших арбітрів України Анатолію Абдулі і запевнити його, що не мав ні найменшого наміру образити або якимось чином зачепити його",- написав Кадар.

Джерело - football24.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()