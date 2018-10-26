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Несенюк про дискваліфікацію Кадара: Упродовж гри щонайменше двоє киян демонстративно висякались на той самий газон

Сьогодні 12:56 530 1
Несенюк про дискваліфікацію Кадара: Упродовж гри щонайменше двоє киян демонстративно висякались на той самий газон

Директор департаменту з роботи зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк прокоментував рішення КДК ФФУ щодо дискваліфікації Тамаша Кадара, який тепер пропустить поєдинок проти Шахтаря.

Своє невдоволення він виклав на власній сторінці у Facebook.

"Футболіста Динамо дискваліфікували на три матчі за те, що той плюнув на зелений газон. На думку відповідального секретаря ФФУ на прізвище Грищенко, таким чином захисник Тамаш Кадар допустив "проявлєніє нєдовольства" рішенням арбітра.

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Можете не шукати цього порушення у правилах гри у футбол. Там нічого не сказано щодо покарання за плювок на поле. І дарма! У бідолашній ФІФА навіть не підозрюють, що виробляють київські динамівці у матчах чемпіонату України! Що там той плювок Кадара в землю! Його партнери у тому ж матчі витворяли й не таке! Упродовж гри щонайменше двоє киян демонстративно висякались на той самий газон, який так образив Кадар! Причому зробили це вже після свистка арбітра!

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Але це ще не все! Щонайменше четверо динамівців після свитка арбітра одразу ж поверталися до нього задом, висловлюючи своє незадоволення у відверто грубій формі. Ще троє після того, як отримували по ногах від суперників, вголос вигукували слово, що означає продажну жінку. Що це, як не образа арбітра у непристойній формі? Ну і останнє – під час шикування стінки під час штрафного удару одразу кілька динамівців просто на очах арбітра чухали себе за таке місце, яке я навіть не наважуюсь назвати! Бо в такому разі мене теж дискваліфікують!

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Навмисне не називаю прізвищ тих футболістів, які скоїли усі згадані порушення. Інакше виходити на матч проти Шахтаря доведеться юнацькому складу Динамо, бо усіх основних дискваліфікують. Нехай великий знавець плювків на прізвище Грищенко сам підраховує усі плювки, сякання, чухання та решту непристойностей в кінець розбещених Ігорем Суркісом футболістів! Успіхів йому і натхнення!", — написав Несенюк.

Нагадаємо, Кадар отримав триматчеву дискваліфікацію.

Джерело - Чемпіон.

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