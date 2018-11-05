Луческу не хоче їхати в Україну: товариський матч на межі зриву

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу відмовляється їхати в Дніпро для проведення товариського матчу з Україною.

Про це повідомляє ведучий програми Профутбол Ігор Циганик.

Луческу висловив вимоги Федерації футболу Туреччини, щоб провести матч не в Україні. У такому випадку турецька федерація повинна компенсувати витрати ФФУ, якщо гра не відбудеться. Вони не хочуть йти назустріч Луческу, оскільки не хочуть заплатити велику суму грошей.

Матч запланований на 20 листопада на Дніпро-Арені.

Раніше повідомлялося про можливе проведення матчу в Туреччині.

Джерело - Профутбол.