Шевченко: Маліновський стає лідером

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що півзахисник Генка Руслан Маліновський стає лідером синьо-жовтих.

Про це Шевченко розповів у програмі Профутбол.

"Маліновський дуже додав саме в зрілості, як футболіст. Займає дуже правильну позицію, раціональніше почав використовувати свої сильні риси. Тому цей гравець став лідером у своєму клубі. У збірній грає на дуже високому рівні. Ми сподіваємося, що він і далі буде так продовжувати", — заявив наставник головної команди країни.