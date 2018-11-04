Леоненко: Де у Динамо були атаки?

Відомий експерт Віктор Леоненко від центрального матчу 14-го туру УПЛ Шахтар - Динамо чекав більшого.

Про це сказав сам екс-гравець Динамо.

"Я чекав більшого. Не знаю, чим пишаються футболісти. Як і завжди, в нашій країні всі повелися на голи.

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Де у Динамо були моменти? Були хороші атаки, які нічим не закінчувалися. Це не моменти. Були хороші виходи, але це не першу гру вже у Динамо гарні виходи.

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У нас газети і сайти пишуть, що Хацкевич п'ять або шість разів обіграв Фонсеку, а насправді там були нічийні гри, просто комусь більше пощастило.