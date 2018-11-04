Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО

У останньому матчі Гента, Роман Яремчук оформив дубль, проте під час другого взяття воріт отримав травму, після чого був відразу замінений.

У той момент коли Роман пробивав головою, захисник суперника виставив лікоть і розсік брову українцю.

У своєму Instagram Яремчук запитав звідки ушкодження, з UFC чи футболу.

Нагадаємо, Яремчук вважає Бєсєдіна найкращим форвардом в Україні.

Джерело - Чемпіон.

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