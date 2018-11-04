Манчестер Сіті розгромив Саутгемптон перед поєдинком з Шахтарем

Манчестер Сіті розгромив Саутгемптон в 11-му турі АПЛ.

Напередодні поєдинку Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря гравці Манчестер Сіті потренувалися на "святих". Команди видали видовищний матч з великою кількістю забитих м'ячів.

Українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки на цей матч.

Чемпіонат Англії, АПЛ

11 тур

4 листопада

Манчестер Сіті – Саутгемптон 6:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 6 Худт,(автогол), 2:0 - 12 Агуеро, 3:0 - 17 Давід Сілва, 3:1 - 30 Інгз (пен.), 4:1 - 45+2 Стерлінг, 5:1 - 67 Стерлінг, 6:1 - 90+1 Сане.

Нагадаємо, Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні.

А МЮ переміг Борнмут в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.