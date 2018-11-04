Зінченко не потрапив у заявку Манчестер Сіті на матч АПЛ

Манчестер Сіті приймає Саутгемптон в 11-му турі АПЛ перед зустріччю з Шахтарем у Лізі чемпіонів. Команди оголосили стартові склади на матч.

Матч, Манчестер Сіті – Саутгемптон, стартує о 17:00 за київським часом. Чинні чемпіони Англії мають шанс вийти на чисте перше місце у разі перемоги. Українець Олександр Зінченко не потрапив навіть у заяку на останню репетицію команди Гвардіоли перед Шахтарем в ЛЧ.

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Ляпорт, Менді, Фернандінью, Давід Сілва (к), Сане, Стерлінг, Агуеро, Бернарду Сілва

Саутгемптон: Маккарті, Седрік, Стефенс, Худт, Бертран (к), Леміна, Хойберг, Вард-Прауз, Редмонд, Інгз, Лонг

Нагадаємо, Ньюкасл здобув першу перемогу в сезоні.

А МЮ переміг Борнмут в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.