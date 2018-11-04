Руні зіграє прощальний матч

Кращий бомбардир в історії збірної Англії Уейн Руні зіграє 120-й і останній в кар'єрі матч за національну команду.
Про це інформує ESPN.
33-річний Руні в останній раз грав за "трьох левів" в листопаді 2016 року, після чого не викликався в збірну Англії. З червня 2018 форвард грає в MLS.
Футбольна асоціація спільно з тренерським штабом Гарета Саутгейта вирішили задіяти гравця в товариському матчі з США, який відбудеться на Вемблі 15 листопада.
Очікується, що Руні отримає спеціальну нагороду і вийде на матч в ранзі капітана.
Нагадаємо, Руні зступився за Моурінью.
Джерело - ua-football.