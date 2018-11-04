Руні зіграє прощальний матч

Кращий бомбардир в історії збірної Англії Уейн Руні зіграє 120-й і останній в кар'єрі матч за національну команду.

Про це інформує ESPN.

33-річний Руні в останній раз грав за "трьох левів" в листопаді 2016 року, після чого не викликався в збірну Англії. З червня 2018 форвард грає в MLS.

Футбольна асоціація спільно з тренерським штабом Гарета Саутгейта вирішили задіяти гравця в товариському матчі з США, який відбудеться на Вемблі 15 листопада.

Очікується, що Руні отримає спеціальну нагороду і вийде на матч в ранзі капітана.

Нагадаємо, Руні зступився за Моурінью.

Раніше Руні оформив дубль.

Джерело - ua-football.