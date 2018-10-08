Руні оформив дубль в MLS. ВІДЕО

Форвард ДіСі Юнайтед забив двічі в домашньому поєдинку MLS проти Чикаго Фаєр й приніс цим вольову перемогу своїй команді.
В поточному регулярному чемпіонаті MLS східної конференції на рахунку Уейна Руні уже дев'ять голів.
Втім, його команда йде поза межами зони плей-офф й зараз посідає сьоме місце у своїй конференції.
Нагадаємо, про перехід Вейна Руні із Евертона до Ді Сі Юнайтед було оголошено у червні.
Форвард іншого клубу MLS - Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович забив 500-й гол у кар’єрі.
Джерело - Major League Soccer.