Руні оформив дубль в MLS. ВІДЕО

Форвард ДіСі Юнайтед забив двічі в домашньому поєдинку MLS проти Чикаго Фаєр й приніс цим вольову перемогу своїй команді.

В поточному регулярному чемпіонаті MLS східної конференції на рахунку Уейна Руні уже дев'ять голів.

Втім, його команда йде поза межами зони плей-офф й зараз посідає сьоме місце у своїй конференції.

Нагадаємо, про перехід Вейна Руні із Евертона до Ді Сі Юнайтед було оголошено у червні.

Форвард іншого клубу MLS - Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович забив 500-й гол у кар’єрі.

Джерело - Major League Soccer.