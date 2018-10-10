Руні заступився за Моурінью

Колишній нападник Манчестер Юнайтед Вейн Руні у кризі, в якій зараз перебувають манкуніанці винними вважає гравців команди.

Про це сказав сам футболіст

"Манчестер Юнайтед знаходиться у дуже складній ситуації. На Моурінью звалилася критика але футболістам МЮ слід діяти краще. Тренер за багато речей несе відповідальність, але все залежить від дій гравців на полі. Це спільна провина, а Жозе став легкою мішенню",- сказар Руні.

Нагадаємо, після 8-ми турів чемпіонату Англії МЮ знаходиться на 8-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 13 очок. У Лізі чемпіонів манкуніанці займають 2-ге місце у групі з 4-ма очками.

Раніше, Моурінью вилаявся на камеру.

За це його можуть покарати.

Джерело - football24.