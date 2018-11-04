Яремчук: Бєсєдін - найкращий форвард України

Артем Бєсєдін і Роман Яремчук у складі Динамо / 1927

Нападник київського Динамо Артем Бєсєдін є найкращим форвардом України.

Таку думку висловив форвард Гента та збірної України Яремчук у програмі Моя гра.

"Бєсєдін зараз є найкращим українським нападником", - заявив Яремчук.

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"Його багато критикують вболівальники, але для мене це неважливо. Я грав з Артемом, знаю його сильні якості, знаю як він працює на команду. Бєсєдін дуже сильний футболіст", - підсумував вихованець Динамо.

Нагадаємо, що напередодні Яремчук відзначився дублем у матчі з Кортрейком.

Джерело - Чемпіон.