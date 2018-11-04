Яремчук відзначився дублем у матчі з Кортрейком

Форвард Гента Роман Яремчук забив двічі в матчі проти Кортрейка у 14-у турі чемпіонату Бельгії.

На 55-й хвилині Яремчук зрівняв рахунок, вдало пробивши головою на протиході голкіпера. А в кінцівці зустрічі українець встановив остаточний рахунок в матчі — 3:1.

Яремчук в нинішньому сезоні провів за Гент 18 матчів, в яких забив шість голів і віддав одну результативну передачу. Його Гент йде на 5-й сходинці в чемпіонаті Бельгії.

Також 90 хвилин у грі з Кортрейком провів ще один українець — Ігор Пластун.

Чемпіонат Бельгії

14 тур

3 листопада

Генк — Кортрейк 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 41 Стоянович, 1:1 — 55 Яремчук, 2:1 — 70 Лімбомбе, 3:1 — 87 Яремчук.

Нагадаємо, Динамо програло Шахтарю в українському класіко.

А Шевченко викликав Яремчука до лав збірної України.

Джерело - Чемпіон.