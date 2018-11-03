Матч Чорноморець — Зоря відбудеться за порожніх трибун

Матч 14-го туру, в якому Чорноморець прийматиме Зорю, відбудеться за порожніх трибун.

Під час двох попередніх матчів на стадіоні Чорноморець відбулися масові порушення правил поведінки для глядачів. Матч з Карпатами навіть переривали.

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Правоохоронні органи не можуть надати гарантії безпеки під час проведення чергового матчу на стадіоні Чорноморець. У зв'язку з цим, з огляду на рекомендації керівних футбольних організацій, ухвалили рішення матч 14-го туру проти Зорі провести без глядачів.

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Квитки на гру, будуть дійсні на наступний домашній матч з Арсеналом, який відбудеться 25 листопада.

Власники абонементів отримають додаткову знижку в розмірі вартості квитка на один матч, при купівлі абонемента на 2-й етап сезону 2018-2019 років.

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Зустріч Чорноморця і Зорі відбудеться 4 листопада. Початок о 19:30.

Нагадаємо, у матчі з Ворсклою на поле стадіону Чорноморець полетів вибуховий пакет.

Джерело - Чорноморець.