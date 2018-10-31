Під час матчу Кубку України на поле кинули вибухові пакети. ВІДЕО

Під час матчу Чорноморець - Ворскла, невідомі кинули вибуховий пакет на поле одеської команди.

Про це повідомляє dumskaya.net.

Інцидент стався на 64-й хвилині матчу 1/8 фіналу Кубка України, відразу після успішного пенальті в одеситів, результаті ніхто з футболістів та уболівальників не постраждав.

Нагадаємо, Ворскла здолала Чорноморець та вийшла в наступний раунд Кубку України.

Також, Дніпро-1 розгромив Калуш, Інгулець не залишив шансів Маріуполю. Інші матчі 1/8 Кубку України.

Джерело - dumskaya.net.