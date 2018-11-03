Зозулю охрестили героєм матчу в Альбасете

Офіційний сайт іспанського Альбасете оцінив дії українського форварда команди Романа Зозулі в поєдинку 12-го туру Сегунди проти Хімнастік.

Українець відзначився голом, який забив ударом через себе.

У заяві прес-служби клубу говориться наступне:

"Усю гру українець демонстрував свій характер і стійкість, а на 21 хвилині встановив остаточний рахунок матчу красивим ударом через себе після розіграшу стандарту, ставши головним героєм матчу".