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Зозулю охрестили героєм матчу в Альбасете

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Зозулю охрестили героєм матчу в Альбасете

Офіційний сайт іспанського Альбасете оцінив дії українського форварда команди Романа Зозулі в поєдинку 12-го туру Сегунди проти Хімнастік.

Українець відзначився голом, який забив ударом через себе.

У заяві прес-служби клубу говориться наступне:

"Усю гру українець демонстрував свій характер і стійкість, а на 21 хвилині встановив остаточний рахунок матчу красивим ударом через себе після розіграшу стандарту, ставши головним героєм матчу".

Як це було — дивіться у відеоогляді на нашому сайті.

Джерело - Альбасете.

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