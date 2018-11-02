Зозуля забив за Альбасете. ВІДЕО

Нападник Альбасете Роман Зозуля відзначився забитим голом у ворота Хімнастіка у поєдинку 12 туру Сегунди.
Українець забив на 21-й хвилині зустрічі. Зозуля в акробатичному стрибку ударом через себе переправив м'яч у ворота Хімнастіка.
До слова, форвард відзначився і кількома хвилинами раніше, проте в підсумку взяття воріт переписали як автогол гравця гостей.
Нагадаємо, Роман Зозуля не відкидає ймовірності повернення до Динамо.
Раніше, Зозуля подякував Яну Лаштувці за підтримку української армії.
Джерело - football24.ua.