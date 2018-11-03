Гол Зозулі допоміг Альбасете перемогти. ВІДЕО

Форвард Альбасете Роман Зозуля потрапив у стартовий склад на матч 12-го туру Сегунди проти Хімнастік.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь Альбасете. Причому гол нашого земляка на 21-й хвилині дозволить подвоїти перевагу його команди.

Відзначимо, що Зозуля перед цим забив, відкривши рахунок на 16-й хвилині. Однак його м'яч переписали на автогол гравця Хімнастік Альбентоса.

На 83-й хвилині Романа замінив Рей Манай.

Сегунда

12 тур

2 листопада

Альбасете — Хімнастік 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 — 16 автогол Альбентоса, 2:0 — 21 Зозуля

Нагадаємо, Зозуля подякував усім, хто захищає Україну.

Загалом - це третє взяття воріт Романа цього сезону.

Джерело - Чемпіон.