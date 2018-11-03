Гол Зозулі допоміг Альбасете перемогти. ВІДЕО

Форвард Альбасете Роман Зозуля потрапив у стартовий склад на матч 12-го туру Сегунди проти Хімнастік.
Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь Альбасете. Причому гол нашого земляка на 21-й хвилині дозволить подвоїти перевагу його команди.
Відзначимо, що Зозуля перед цим забив, відкривши рахунок на 16-й хвилині. Однак його м'яч переписали на автогол гравця Хімнастік Альбентоса.
На 83-й хвилині Романа замінив Рей Манай.
Сегунда
12 тур
2 листопада
Альбасете — Хімнастік 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 — 16 автогол Альбентоса, 2:0 — 21 Зозуля
Нагадаємо, Зозуля подякував усім, хто захищає Україну.
Загалом - це третє взяття воріт Романа цього сезону.
Джерело - Чемпіон.