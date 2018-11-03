Ротань: Це просто випадок, що Шахтар виграв

Асистент головного тренера Олімпіка Руслан Ротань відреагував на слова головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки. Наставник гірників заявив, що Олімпік у матчі Кубка України відсиджувався в захисті.

Слова Ротаня наводить Xsport.

"Я не знаю, як це розцінювати, але мені неприємні його висловлювання. Він авторитетний тренер і повинен це розуміти. У його команді зібрані кращі українські футболісти і легіонери. Про бюджет Шахтаря всі знають. Команда може дозволити грати собі в гостроатакувальний футбол. Тому, що ми могли запропонувати? Природно, організацію в обороні і хороші контратаки.

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Мені дуже сподобалося, як хлопці діяли. Це просто випадок, що Шахтар виграв, чесне слово! Тому що слова Фонсеки не сходяться з тим, що було на полі. Моментів біля воріт Олімпіка практично не було. Пенальті, якого не було. Хоча, погоджуся, що і у ворота Шахтаря не було одинадцятиметрового. Ми вже не говоримо про видалення. Однозначно, проти Шахтаря грати чверть матчу в меншості — не найприємніше. Напевно, Фонсека більше засмучений своєю командою, ніж нами, що ми грали, так би мовити, в антифутбол", — сказав Ротань.