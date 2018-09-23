Зозуля допоміг своїй команді виграти черговий матч Сегунди

Нападник Альбасете Роман Зозуля віддав гольову передачу в поєдинку шостого туру Сегунди проти Мальорки.

Про це повідомляє sportarena.

Форвард вийшов на поле в стартовому складі і вже на 3-й хвилині асистував Мані.

Поєдинок завершився перемогою Альбасете з рахунком 3:1. Українець відіграв увесь матч.

Нагадаємо, минулого туру 28-річний українець забив Кадісу.

У нинішньому сезоні Зозуля зіграв 6 матчів за Альбасете, в яких забив 2 голи і зробив 1 ассист.

Нагадаємо, Зозуля може повернутися в Динамо.

Також, Зозуля взяв новий номер в Альбасете.

Джерело - sportarena.com.