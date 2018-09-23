Зозуля допоміг своїй команді виграти черговий матч Сегунди

Нападник Альбасете Роман Зозуля віддав гольову передачу в поєдинку шостого туру Сегунди проти Мальорки.
Про це повідомляє sportarena.
Форвард вийшов на поле в стартовому складі і вже на 3-й хвилині асистував Мані.
Поєдинок завершився перемогою Альбасете з рахунком 3:1. Українець відіграв увесь матч.
Нагадаємо, минулого туру 28-річний українець забив Кадісу.
У нинішньому сезоні Зозуля зіграв 6 матчів за Альбасете, в яких забив 2 голи і зробив 1 ассист.
Нагадаємо, Зозуля може повернутися в Динамо.
Також, Зозуля взяв новий номер в Альбасете.
Джерело - sportarena.com.