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Зозуля: Хочу подякувати всім, хто захищає цілісність України

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Зозуля: Хочу подякувати всім, хто захищає цілісність України

Форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля привітав співвітчизників із Днем захисника України.

Футболіст зробив це на своїй сторінці у facebook. 

"Хочу подякувати всім, хто захищає цілісність нашої України. І найбільшу подяку висловити рідним тих, хто віддав своє життя у війні проти усієї люті, яка прийшла на наші землі",- написав Зозуля, який додав до свого посту пісню Brutto "Воїни світла". 

Нагадаємо, Роман Зозуля не відкидає ймовірності повернення до Динамо

Раніше, Зозуля подякував Яну Лаштувці за підтримку української армії

Джерело - facebook Романа Зозулі.

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