Зозуля: Хочу подякувати всім, хто захищає цілісність України

Форвард іспанського Альбасете Роман Зозуля привітав співвітчизників із Днем захисника України.

Футболіст зробив це на своїй сторінці у facebook.

"Хочу подякувати всім, хто захищає цілісність нашої України. І найбільшу подяку висловити рідним тих, хто віддав своє життя у війні проти усієї люті, яка прийшла на наші землі",- написав Зозуля, який додав до свого посту пісню Brutto "Воїни світла".