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Динамо цікавиться нігерійським півзахисником

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Динамо цікавиться нігерійським півзахисником

Нігерійський півзахисник Акінджіде Ідову може продовжити кар'єру в Україні. У послугах 22-річного нігерійця зацікавлене Динамо.

Цю інформацію підтвердив і сам гравець.

"Так, Динамо цікавиться мною, але я зі своїм менеджером ще не вирішив, чи продовжу кар'єру в Україні. Я хочу приєднатися до Динамо, але виключно за умови отримання достатньої кількості ігрової практики.

Саме це зараз є моїм пріоритетом, а не великі гроші", – сказав Ідову.

До слова, Ідову в 2013 році став чемпіоном світу у складі збірної Нігерії U-17. Нігерієць приєднався до Паланги у вересні цього року, підписавши контракт на один рік. Раніше Ідову виступав за Портленд Тімберс та Сперанцу.

Трансферна вартість нігерійця складає 275 тисяч євро (дані Transfermarkt).

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Джерело - football24.

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