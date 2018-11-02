Динамо цікавиться нігерійським півзахисником

Нігерійський півзахисник Акінджіде Ідову може продовжити кар'єру в Україні. У послугах 22-річного нігерійця зацікавлене Динамо.

Цю інформацію підтвердив і сам гравець.

"Так, Динамо цікавиться мною, але я зі своїм менеджером ще не вирішив, чи продовжу кар'єру в Україні. Я хочу приєднатися до Динамо, але виключно за умови отримання достатньої кількості ігрової практики.

Саме це зараз є моїм пріоритетом, а не великі гроші", – сказав Ідову.