Вест Гем довічно дискваліфікував вболівальників

Вест Гем українця Андрія Ярмоленка вирішив жорстко боротися із порушеннями правопорядку під час матчів команди.

Про це повдомляє BBC.

Вест Гем у матчі Кубка англійської Ліги програв Тоттенгему з рахунком 1:3.

Перед тим, як "шпори" забили третій м'яч, на поле вибіг один з уболівальників. Незадовго до фінального свистка на газоні Олімпійського стадіону в Лондоні опинився ще один фанат.

Поліція затримала обох правопорушників.

Вест Гем вирішив покарати уболівальників, довічно заборонивши чоловікам відвідувати матчі клубу.

Нагадаємо, в матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема Ярмоленко зазнав важкої травми, через яку пропустить близько шести місяців.

Джерело - football24.