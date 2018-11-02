Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт покинув австралійський клуб Сентрал Кост Марінерс, в складі якого почав футбольну кар'єру.

Про це повідомляє iSport.

"Ми не змогли дійти згоди, яка б продовжила присутність Усейна Болта в Сентрал Кост Марінерс. Проте ми залишилися в захваті від того, що олімпійський чемпіон у спринті і володар світового рекорду став частиною нашого клубу протягом цих восьми тижнів. Для нас за честь працювати з Усейном і допомагати йому в його прагненні стати професійним футболістом", — сказав власник клубу Майкл Чарлісворт.