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Болт покинув австралійський клуб

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Болт покинув австралійський клуб

Восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт покинув австралійський клуб Сентрал Кост Марінерс, в складі якого почав футбольну кар'єру.

Про це повідомляє iSport.

"Ми не змогли дійти згоди, яка б продовжила присутність Усейна Болта в Сентрал Кост Марінерс. Проте ми залишилися в захваті від того, що олімпійський чемпіон у спринті і володар світового рекорду став частиною нашого клубу протягом цих восьми тижнів. Для нас за честь працювати з Усейном і допомагати йому в його прагненні стати професійним футболістом", — сказав власник клубу Майкл Чарлісворт.

Нагадаємо, Болта можуть викликати у збірну Ямайки.

Джерело - iSport.

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