Болт оформив дубль у своєму дебютному футбольному матчі. ВІДЕО

Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт виступає за австралійський клуб Сентрал Кост Марінерс. У поєдинку проти Макартур Саут Вест Юнайтед ямаєць забив третій і четвертий м’ячі команди.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"Це мій перший матч, і я забив у ньому два голи. У мене неймовірні відчуття. Я щасливий, що перейшов сюди і довів світові, що я розвиваюсь", — зазначив Болт після гри.