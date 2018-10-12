Болт оформив дубль у своєму дебютному футбольному матчі. ВІДЕО

Легендарний ямайський легкоатлет Усейн Болт виступає за австралійський клуб Сентрал Кост Марінерс. У поєдинку проти Макартур Саут Вест Юнайтед ямаєць забив третій і четвертий м’ячі команди.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
"Це мій перший матч, і я забив у ньому два голи. У мене неймовірні відчуття. Я щасливий, що перейшов сюди і довів світові, що я розвиваюсь", — зазначив Болт після гри.
Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 жовтня 2018 р.
BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️— Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 жовтня 2018 р.
That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V
Джерело - twitter/CCMariners.