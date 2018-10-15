Болт може перейти в європейський клуб

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт, нещодавно розпочав професійну футбольну кар'єру, найближчим часом може опинитися в Європі.

Про це повідомив агент Болта Тоні Ралліс.

"Клуб з Європи запропонував Болту контракт на два роки. У них з'явилися нові власники, які мають намір вивести команду в Лігу чемпіонів ", - сказав Ралліс в інтерв'ю ESPN.