Болт може перейти в європейський клуб

Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики Усейн Болт, нещодавно розпочав професійну футбольну кар'єру, найближчим часом може опинитися в Європі.
Про це повідомив агент Болта Тоні Ралліс.
"Клуб з Європи запропонував Болту контракт на два роки. У них з'явилися нові власники, які мають намір вивести команду в Лігу чемпіонів ", - сказав Ралліс в інтерв'ю ESPN.
Нагадаємо, Болт підписав контракт з Сентрал Кост Марінерс на початку серпня.
Болт уже відзначився дублем за австралійців.
Джерело - sport.ua.