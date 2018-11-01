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ФФУ покарала Вернидуба за вислів про Гебельса

Сьогодні 20:22 319 1
ФФУ покарала Вернидуба за вислів про Гебельса

Апеляційний комітет Федерації футболу України переглянув рішення Контрольно-Дисциплінарного Комітету ФФУ щодо справи головного тренера Зорі Юрія Вернидуба.

Про це повідомляє офіційний сайт телеканалу Футбол.

Все розпочалося із заяви Вернидуба після гри Шахтар — Зоря, де керманич луганців порівняв Гебельса і телеканал Футбол. Комітету з етики та чесної гри ФФУ, визнав поведінку головного тренера Зорі такою, що порушує всі мислимі норми етики. Натомість, КДК ФФУ, попри висновки Комітету з етики та чесної гри, прийняв рішення не карати Юрія Вернидуба.

Телеканали Футбол 1/Футбол 2 направили скаргу до Апеляційного комітету ФФУ. Апеляційний комітет ухвалив повністю скасувати попереднє рішення КДК. Як наслідок, АК ФФУ прийняв рішення застосувати дисциплінарні санкції стосовно головного тренера луганської Зорі Юрія Вернидуба у вигляді попередження.

Нагадаємо, Палкін знову розкритикував Харатіна.

А Вернидуб сплатить штраф за ДТП.

Джерело - Футбол.

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