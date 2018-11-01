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Палкін: Харатін полював на Тайсона весь матч

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Палкін: Харатін полював на Тайсона весь матч

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін знову розкритикував гравця Зорі Ігоря Харатіна за те, що той травмував Тайсона.

Його слова наводить FootballHUB.

"Для нас легше б було втратити три очки, але зберегти Тайсона. Це ключовий футболіст, в єврокубках нам важко грати без нього. Харатін полював на Тайсона протягом всього матчу і успішно завершив свою справу. Це не красить футболіста, а наші футбольні органи повинні приділяти увагу цим питанням", — заявив Палкін.

Нагадаємо, Харатін травмував Тайсона через що легіоне Шахтаря вилетів на тривалий термін.

До слова Харатін попросив публічно вибачення у Тайсона.

Джерело - FootballHUB..

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