Вернидуб сплатить 340 гривень за ДТП

Ленінський райсуд Запоріжжя оштрафував головного тренера Зорі Юрія Вернидуба на 340 гривень за порушення правил дорожнього руху.

Про це йдеться в рішенні суду від 25 вересня.

Нагадаємо, автомобіль українського фахівця в Запоріжжі зіткнувся з мікроавтобусом.

Вернидуб не з'явився на судове засідання, але визнав провину і надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Суд також стягнув з Юрія 352 гривні судового збору.

Нагадаємо, Вернидуб відмовився платити штраф за порушення регламенту.

Джерело - reyestr.court.gov.ua.