Харатін вибачився перед травмованим Тайсоном

Хавбек Зорі Ігор Харатін вибачився перед лідером Шахтаря Тайсоном за завдану травму.

Про це повідомляє Footboom.

"Хочу вибачитися перед Тайсоном. Я не навмисне стрибав у ноги. Хотів зіграти в м'яч. Не хотів йому завдати травми. Мені дуже шкода, що так склалося", - сказав Харатін.

Харатін завдав травми Тайсону у матчі 11-го туру чемпіонату України між Зорею та Шахтарем.

Нагадаємо, Тайсон отримав травму хрестоподібних зв’язок та пропустить, щонайменше, місяць.

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека, заявив, що Харатін навмисне травмував Тайсона.

Джерело - Footboom.