Харатін вибачився перед травмованим Тайсоном

Хавбек Зорі Ігор Харатін вибачився перед лідером Шахтаря Тайсоном за завдану травму.
Про це повідомляє Footboom.
"Хочу вибачитися перед Тайсоном. Я не навмисне стрибав у ноги. Хотів зіграти в м'яч. Не хотів йому завдати травми. Мені дуже шкода, що так склалося", - сказав Харатін.
Харатін завдав травми Тайсону у матчі 11-го туру чемпіонату України між Зорею та Шахтарем.
Нагадаємо, Тайсон отримав травму хрестоподібних зв’язок та пропустить, щонайменше, місяць.
Тренер Шахтаря Паулу Фонсека, заявив, що Харатін навмисне травмував Тайсона.
Джерело - Footboom.