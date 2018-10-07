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Харатін вибачився перед травмованим Тайсоном

Сьогодні 23:17 375 0
Харатін вибачився перед травмованим Тайсоном

Хавбек Зорі Ігор Харатін вибачився перед лідером Шахтаря Тайсоном за завдану травму. 

Про це повідомляє Footboom. 

"Хочу вибачитися перед Тайсоном. Я не навмисне стрибав у ноги. Хотів зіграти в м'яч. Не хотів йому завдати травми. Мені дуже шкода, що так склалося", - сказав Харатін.

Харатін завдав травми Тайсону у матчі 11-го туру чемпіонату України між Зорею та Шахтарем. 

Нагадаємо, Тайсон отримав травму хрестоподібних зв’язок та пропустить, щонайменше, місяць

Тренер Шахтаря Паулу Фонсека, заявив, що Харатін навмисне травмував Тайсона. 

 

Джерело - Footboom.

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