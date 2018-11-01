Низка іноземних компаній хочуть купити права на показ УПЛ

Відразу чотири великі іноземні компанії претендують на придбання прав і подальше пакетування УПЛ.

Про це повідомляє Football Hub.

Серед потенційних покупців такі компанії: Infront, Profile Partners, Wasserman, Mediapro.

У разі придбання прав на УПЛ кимось із наведених вище компаній, українські транслятори повинні будуть купувати пакети, щоб мати можливість показувати матчі Прем'єр-Ліги.

Цікаво, що один з потенційних покупців - Mediapro, є власником прав на іспанську Прімеру на наступні 5 сезонів. В межах Іспанії компанії також належать права на показ Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Кубка Німеччини, Копа Лібертадорес і Ліги 1 з сезону 2020/2021.

Нагадаємо, Харків змагатиметься за проведення Суперкубка УЄФА.

Також, Росія застосувала економінчі санкції до президента ФФУ.

Джерело - footballhub.com.ua.