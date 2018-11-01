Низка іноземних компаній хочуть купити права на показ УПЛ

Відразу чотири великі іноземні компанії претендують на придбання прав і подальше пакетування УПЛ.
Про це повідомляє Football Hub.
Серед потенційних покупців такі компанії: Infront, Profile Partners, Wasserman, Mediapro.
У разі придбання прав на УПЛ кимось із наведених вище компаній, українські транслятори повинні будуть купувати пакети, щоб мати можливість показувати матчі Прем'єр-Ліги.
Цікаво, що один з потенційних покупців - Mediapro, є власником прав на іспанську Прімеру на наступні 5 сезонів. В межах Іспанії компанії також належать права на показ Ліги чемпіонів і Ліги Європи, Кубка Німеччини, Копа Лібертадорес і Ліги 1 з сезону 2020/2021.
Нагадаємо, Харків змагатиметься за проведення Суперкубка УЄФА.
Також, Росія застосувала економінчі санкції до президента ФФУ.
Джерело - footballhub.com.ua.