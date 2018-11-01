Росія ввела санкції проти Павелка та інших футбольних функціонерів

Павелко, а інші футбольні функціонери потрапили у чорний список в Росії

Уряд Росії ввів санкції проти низки українських спортивних функціонерів. У число людей, які потрапили у чорний список, увійшов президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який нині ще й депутат Верховної Ради.

Загалом до списку увійшли: Юрій Береза ​​(президент СК Дніпро-1), Євген Геллер (президент ФК Зоря), Олександр Герега (віце-президент ФФУ), Костянтин Єлісєєв (віце-президент ФФУ), Костянтин Жеваго (президент ФК Ворскла), Сергій Куніцин (президент ФК Таврія), Ярослав Москаленко (президент Київської федерації футболу), Андрій Павелко (президент ФФУ), Ярослав Сушкевич (глава Паралімпійського комітету України).

До Павелка та інших застосували економічні заходи, зокрема, блокування грошових коштів і заборона на вивіз капіталу.

Нагадаємо, гравці Ворскли поставили уьтиматум Павелку.

А ФФУ вивела кругленьку суму через офшори.

Джерело - xsport.