Фонсека: Будь я суддею, не поставив би пенальті

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував роботу арбітра в матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Олімпіка.

"Матч був настільки нудним, що пенальті навіть трохи його оживили. У мене великі сумніви з приводу обох (пенальті-ред.) — не лише в наші ворота, але і в чужі. Повинен справедливо визнавати: будь я на місці судді, ймовірно, не призначив би пенальті в жодному з епізодів", — сказав Фонсека.