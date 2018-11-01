Ватний Льоша Гай: фанати Шахтаря тепло зустріли екс-гравця помаранчево-чорних. ВІДЕО

Під час кубкового матчу з Олімпіком ультрас Шахтаря скандували заряди на адресу півзахисника команди Шевчука Олексія Гая:

"Ватный, ватный Леша Гай, в Рашку-Рашку уезжай...", - скандували фанати.

Як ідеться на сторінці вболівальників Шахтаря - це лише перший привіт.

«Ватный ватный Леша Гай,

В рашку рашку уезжай...».



Это первый «привет». pic.twitter.com/2BRpofyvpx — Кроты (@Ultras_Shakhtar) 31 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Гай відмовився визнавати Росію агресором.

Згодом виявилося, що прес-аташе Олімпіка грав у чемпіонаті так званої ДНР.

Джерело - Чемпіон.