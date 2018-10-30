Зрада дня: прес-аташе Олімпіка грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО

Прес-аташе футбольного клубу Олімпік Олег Барков грав у чемпіонаті так званої ДНР.

Про це повідомляє на власній сторінці у Facebook Олександр Гапоненко.

"Тут така справа. Зрада така, що аж Гай шумить. Прикро про це писати, але колега Олег Барков, журналіст і прес-аташе донецького Олімпіка, викритий в тому, що грав в чемпіонаті ДНР. Стало відомо про це випадково, в обговоренні поста про епохальне інтерв'ю консерви Олексія Гая. Спочатку спливли фото Олега Баркова в товариському матчі за клуб Арсенал Макіївка. А після невеликої магії з VPN і пошуком інформації у Вконтакте виявилося, що в послужному списку Олега є мінімум один матч в чемпіонаті ДНР (хоча сам Олег всіляко заперечував, що грав в "офіційних" матчах)", — заявив журналіст.