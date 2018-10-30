Зрада дня: прес-аташе Олімпіка грав у чемпіонаті ДНР. ФОТО

Прес-аташе футбольного клубу Олімпік Олег Барков грав у чемпіонаті так званої ДНР.
Про це повідомляє на власній сторінці у Facebook Олександр Гапоненко.
"Тут така справа. Зрада така, що аж Гай шумить. Прикро про це писати, але колега Олег Барков, журналіст і прес-аташе донецького Олімпіка, викритий в тому, що грав в чемпіонаті ДНР. Стало відомо про це випадково, в обговоренні поста про епохальне інтерв'ю консерви Олексія Гая. Спочатку спливли фото Олега Баркова в товариському матчі за клуб Арсенал Макіївка. А після невеликої магії з VPN і пошуком інформації у Вконтакте виявилося, що в послужному списку Олега є мінімум один матч в чемпіонаті ДНР (хоча сам Олег всіляко заперечував, що грав в "офіційних" матчах)", — заявив журналіст.
Відомо, що матч Доломіт (Докучаєвськ) — Арсенал (Макіївка) відбувся 16 липня 2016 року. Барков у цій грі виходив на заміну.
Щодо інциденту всі документи направили у КДК ФФУ.
Також Олександр Гапоненко додав фотографії та скріни з матчу.
На обох фото ліворуч від воротаря.
Нагадаємо, гравець Олімпіка Олексій Гай зробив скандальну заяву, щодо декомунізації та російсько-української війни на Донбасі.
Джерело - Чемпіон.