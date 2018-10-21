Гравці Ворскли поставили ультиматум Павелку

Гравці Ворскли писали лист-ультиматум президенту федерації футболу України.

Про це написав тележурналіст Ігор Бурбас в своєму twitter.

"З виплатами заборгованості у Ворсклі вагомий прогрес. Дієвим виявився лист-ультиматум від команди на ім’я президента ФФУ з погрозою бойкотувати євровиїзд в Лондон. Павелко набрав Жеваго - питання вмить вирішилося. Частково. Закрили п’ятимісячний борг. Сьогодні пообіцяли подальші виплати", - написав Бурбас.