Гравці Ворскли поставили ультиматум Павелку

Гравці Ворскли писали лист-ультиматум президенту федерації футболу України.
Про це написав тележурналіст Ігор Бурбас в своєму twitter.
"З виплатами заборгованості у Ворсклі вагомий прогрес. Дієвим виявився лист-ультиматум від команди на ім’я президента ФФУ з погрозою бойкотувати євровиїзд в Лондон. Павелко набрав Жеваго - питання вмить вирішилося. Частково. Закрили п’ятимісячний борг. Сьогодні пообіцяли подальші виплати", - написав Бурбас.
З виплатами заборгованості у Ворсклі вагомий прогрес. Дієвим виявився лист-ультиматум від команди на ім’я президента ФФУ з погрозою бойкотувати євровиїзд в Лондон. Павелко набрав Жеваго - питання вмить вирішилося. Частково. Закрили 5-міс. борг. Сьогодні пообіцяли подальші виплати— Igor Burbas (@iburbas) 20 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу з рахунком 1:0.
Супряга відзначився першим асистом за Динамо, після переходу до київського клубу.
Джерело - twitter/iburbas.