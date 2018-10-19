ФФУ вивела кругленьку суму через офшори. ВІДЕО

Журналісти програми Схеми з'ясували, що під час закупівлі обладнання для заводу Федерації футболу України з виробництва штучних футбольних полів з бюджету федерації вивели понад один мільйон доларів через офшор.

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Президент ФФУ Андрій Павелко особисто літав в Об'єднані Арабські Емірати, де зареєстрована фірма-прокладка, на зустріч з її номінальним директором. У корупційні схеми може бути замішаний і генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

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Нагадаємо, українських футболістів довічно дискваліфікували.

Джерело - Схеми.