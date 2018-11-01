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Мілан пропустив у 16 матчах поспіль

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Мілан пропустив у 16 матчах поспіль

Мілан у перенесеному матчі чемпіонату Італії обіграв Дженоу з рахунком 2:1.

Россонері вперше з 1946 року пропустили в 16 поспіль іграх серії А.

Останній раз Мілан грав на нуль в чемпіонаті 15 квітня. Тоді матч проти Наполі закінчився 0:0.

Після 10 турів поточного розіграшу россонері займають в таблиці четверте місце. Натомість за пропущеними голами ділять 12-ту позицію з Пармою та Болоньєю.

Нагадаємо, футболістом Мілана цікавиться Челсі.

Також Мілан визначився із майбутнім Гаттузо.

Джерело - Opta.

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