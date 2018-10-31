Челсі спробує підписати у січні півзахисника Мілана

Півзахисник Мілана Сусо привернув увагу лондонського Челсі.

Про це повідомляє ua-football.com з посиланням на Tuttomercato.

24-річний іспанець сподобався наставнику "синіх" Мауріціо Саррі.

Завдяки Сусо "пенсіонери" сподіваються омолодити правий фланг атаки Челсі, на якому виступають немолоді Педро (31 рік) і Вілліан (30).

У цьому сезоні Сусо провів 9 матчів в Серії А, в яких відзначився 3 голами і 7 ассистами.

Іспанець вже має досвід виступів в АПЛ у складі Ліверпуля. Щоправда, за 3 роки він встиг зіграти лише в 14 матчах чемпіонату Англії.

Нагадаємо, Інтер хоче придбати лідера Мілана.

Також, Манчестер Юнайтед проявляє інтерес до захисника Мілану.

Джерело - ua-football.com.