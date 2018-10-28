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Мілан визначився із майбутнім Гаттузо

Сьогодні 11:26 407 0
Мілан визначився із майбутнім Гаттузо

Італійський Мілан визначився із долею головного тренера Дженнаро Гаттузо. 

Про це повідомляє Corriere della Sera. 

Попри незадовільні результати Мілана, Гаттузо поки збереже свою посаду. 26 жовтня спортивний директор клубу Леонардо та директор із розвитку Мілану Паоло Мальдіні запевнили тренера у своїй підтримці. 

За інформацією видання, Мілан не звільняє Гаттузо з двох причин. Економічна - після звільнення та нового призначення можливі санкції від УЄФА. Технічна - Роберто Донадоні та інші претенденти на посаду головного тренера не виглядають досить переконливими. 

Після восьми турів чемпіонату Італії Мілан займає 12 позицію та відстає від лідера - "Ювентуса", на 13 очок. 

Нагадаємо, ймовірним наступником Гаттузо у Мілані називали Роберто Донадоні

Раніше, Мілан програв Інтеру в дербі у чемпіонаті Італії

 

Джерело - Corriere della Sera.

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