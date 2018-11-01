Степаненко може не зіграти проти Динамо

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про кадрову ситуацію в клубі напередодні протистояння з Динамо.

Фахівця цитує прес-служба гірників.

"Фернандо підвернув ногу. Не вірю в те, що протягом двох днів він зможе бути в строю. Тайсон добре відновлюється, але зрештою важко назвати рішенням для матчу з Динамо. Марлос також під питанням. Його відновлення триває не так добре, як у разі з Тайсоном, і він, швидше за все, не братиме участі. Під сумнівом Степаненко", — сказав Фонсека.