Неймар хоче повернутися до Барселони

Вінгер ПСЖ, Неймар виявив бажання повернутися до Барселони.

Про це повідомляє betnews365.com, з посиланням на Mundo Deportivo.

Як повідомляє видання, бразилець зберігає наміри не просто повернутися в Іспанію, а знову грати в складі Барселони.

Раніше була інформація про активний інтерес з боку Реала, але гравець хоче перейти до каталонського гранда.

При цьому Барселоні потрібно буде вирішити цілий ряд питань, включаючи пошук додаткових коштів для трансферу.

Клуб продав Неймара за 222 мільйони євро, і з огляду на результативність футболіста, ПСЖ навряд чи захоче віддавати його за менші кошти.

Крім того, парижани наполягають на тому, що дует Неймар - Кіліан Мбаппе на довгі роки стане головною силою команди, тому обидва нікуди найближчим часом не підуть.

Нагадаємо, Бразилія перемогла завдяки двом асистам Неймара.

Також, Неймар відреагував на інцидент між Тайсоном і Харатіним.

Джерело - betnews365.com.