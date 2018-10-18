ПСЖ знайшов ким замінити Неймара

Французький ПСЖ не стане утримувати бразильського форварда Неймара. Клуб вже підшукує йому заміну.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на AS.

За інформацією джерела, парижани бачать альтернативу бразильцеві лідера мадридського Атлетіко Антуана Грізманна. Керівництво французів хоче відтворити в атаці зв'язку Грізмана з Мбаппе, тому готові виділити на перехід гравця мадридців 150 мільйонів євро.

Раніше йшлося про можливе повернення Неймара в Барселону. Нещодавно Неймар відзначився за збірну Бразилії.

Джерело - Xsport.