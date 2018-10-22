22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО

23 жовтня 69 років виповнилося одному з найкращих тренерів 21-го століття і легенді лондонського Арсеналу Арсену Венгеру.

Серед досягенень француза:

- 22 роки тренерської кар'єри

- 1235 матчів

- 2298 забитих м'ячів

- 716 перемог

- 3 перемоги в Прем'єр-лізі

- 7 перемог у Кубку Англії

- 7 перемог у Суперкубку Англії

Таким ностальгічним відео з Венгером попрощався Арсенал:

Нагадаємо, що сьогодні 89 років могло б виповнитися не менш легендарному Леву Яшину.

Також, 21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу.

Джерело - Чемпіон.

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