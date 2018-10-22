22 жовтня - день народження Арсена Венгера. ВІДЕО

23 жовтня 69 років виповнилося одному з найкращих тренерів 21-го століття і легенді лондонського Арсеналу Арсену Венгеру.
Серед досягенень француза:
- 22 роки тренерської кар'єри
- 1235 матчів
- 2298 забитих м'ячів
- 716 перемог
- 3 перемоги в Прем'єр-лізі
- 7 перемог у Кубку Англії
- 7 перемог у Суперкубку Англії
Таким ностальгічним відео з Венгером попрощався Арсенал:
Нагадаємо, що сьогодні 89 років могло б виповнитися не менш легендарному Леву Яшину.
Також, 21 рік тому Динамо знищило Барселону на Камп Ноу.
Джерело - Чемпіон.
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