Інтер хоче придбати лідера Мілана

Інтер цікавиться іспанським півзахисником Мілана - Сусо.
Про це повідомляє telegraf.com.ua, з посиланням на Football Italia.
За інформацією джерела, "нерадзуррі" готові заплатити за гравця 15 мільйонів євро і віддати півзахисника збірної Хорватії Марцело Брозовича.
У шести матчах поточного сезону Серії А 24-річний іспанець забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.
В останньому турі чемпіонату Італії Мілан на виїзді розгромив Сассуоло, Сусо зробив дубль.
Нагадаємо, Мілан хоче повернути Ібрагімовича.
Джерело - telegraf.com.ua.