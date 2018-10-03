Інтер хоче придбати лідера Мілана

Інтер цікавиться іспанським півзахисником Мілана - Сусо.

Про це повідомляє telegraf.com.ua, з посиланням на Football Italia.

За інформацією джерела, "нерадзуррі" готові заплатити за гравця 15 мільйонів євро і віддати півзахисника збірної Хорватії Марцело Брозовича.

У шести матчах поточного сезону Серії А 24-річний іспанець забив 2 м'ячі і віддав 3 результативні передачі.

В останньому турі чемпіонату Італії Мілан на виїзді розгромив Сассуоло, Сусо зробив дубль.

Нагадаємо, Мілан хоче повернути Ібрагімовича.

Джерело - telegraf.com.ua.