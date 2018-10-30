Лунін двічі пропустив у матчі Кубка Іспанії

Леганес у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії вдома приймав Райо Вальєкано. У стартовому складі вперше з'явився український голкіпер Андрій Лунін.

Перший тайм видався не найкращим для орендованого у Реала воротаря. Протягом двох атак Райо в сітку воріт Леганеса залетіло 2 голи. На 31-й хвилині господарі зусиллями Ен-Несірі відіграли 1 м'яч.

У другому таймі на 72-й хвилині Ен-Несірі оформив дубль. Леганес прагнув дотиснути суперника, але матч у підсумку закінчився результативною нічиєю.

Кубок Іспанії

1/16 фіналу

Леганес – Райо Вальєкано 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 15 Гарсія, 0:2 - 21 Алегрія, 1:2 - 31 Ен-Несірі, 2:2 - 72 Ен-Несірі.

Нагадаємо, Шевченко викликав Луніна у збірну.







Джерело - Чемпіон.