Лунін - в стартовому складі Леганеса. ФОТО

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін дебютує за нову команду в матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно виставив українського воротаря Андрія Луніна в стартовому складі на матч 1/16 Кубка Короля проти Райо Вальєкано.

Склад Леганеса: Лунін, Ньйом, Омеруо, Сіовас, Карнеро, Гумбау, Весга, Ель Жар, Ролан, Ерасо, Ен-Несирі

Матч відбудеться о 21:30 за київським часом.

Джерело - twitter/CDLeganes.