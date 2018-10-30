Лунін - в стартовому складі Леганеса. ФОТО

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін дебютує за нову команду в матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Райо Вальєкано.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Головний тренер Леганеса Маурісіо Пеллегріно виставив українського воротаря Андрія Луніна в стартовому складі на матч 1/16 Кубка Короля проти Райо Вальєкано.
Склад Леганеса: Лунін, Ньйом, Омеруо, Сіовас, Карнеро, Гумбау, Весга, Ель Жар, Ролан, Ерасо, Ен-Несирі
📄 ALINEACIÓN | ¡Estos son los valientes pepineros que defenderán hoy el sueño de una ciudad! #LeganésRayo #CopaDelRey 🏆 pic.twitter.com/wYoxpkDmqb— C.D. Leganés (@CDLeganes) 30 жовтня 2018 р.
Матч відбудеться о 21:30 за київським часом.
Джерело - twitter/CDLeganes.