Фанати Реала освистуватимуть Рамоса

Фанати мадридського Реала незадоволені тим, що відбувається в клубі і звинувачують в цьому капітана Серхіо Рамоса. На їхню думку, саме Рамос винен у поганій атмосфері в команді.

Про це повідомляє Football Espana.

У зв'язку з цим вболівальники вирішили зустрічати Рамоса на матчах свистом. Повідомляється, що адміністрація клубу намагається досягти домовленості з фанатами.

Раніше повідомлялося, що Рамос ініціював повернення в клуб Зінедіна Зідана після того, як головного тренера "вершкових" Юлена Лопетегі відправили у відставку.

Джерело - isport.ua.