Фанати Реала освистуватимуть Рамоса

Фанати мадридського Реала незадоволені тим, що відбувається в клубі і звинувачують в цьому капітана Серхіо Рамоса. На їхню думку, саме Рамос винен у поганій атмосфері в команді.
Про це повідомляє Football Espana.
У зв'язку з цим вболівальники вирішили зустрічати Рамоса на матчах свистом. Повідомляється, що адміністрація клубу намагається досягти домовленості з фанатами.
Раніше повідомлялося, що Рамос ініціював повернення в клуб Зінедіна Зідана після того, як головного тренера "вершкових" Юлена Лопетегі відправили у відставку.
Джерело - isport.ua.