Офіційно. Реал звільнив Лопетегі

Реал на своєму офіційному сайті повідомив про звільнення тренера Хулена Лопетегі. Останнім матчем для наставника на чолі мадридців став поєдинок з Барселоною.

Хулен Лопетегі почав тренувати Реал влітку, замінивши Зінедіна Зідана. Водночас Хулен зі скандалом покинув збірну Іспанії, яку готував до чемпіонату світу.

При Хулену Лопетегі команда провела 14 матчів, зазнавши 6 поразок та здобула 6 перемог і 2 нічиїх. Команда забила 20 голів і пропустила 21 м'яч.

Тимчасовим наставником призначили керівника молодіжної команди Сантьяго Соларі, а клуб поки займається пошуками нового тренера.

Нагадаємо, після матчу з Барселоною Лопетегі попрощався з командою.

Джерело - Реал.